Cagliari-Venezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cagliari e Venezia si sfidano per ritrovare la vittoria. I sardi, che in stagione hanno già cambiato allenatore passando da Semplici a Mazzarri, nelle ultime sei gare hanno collezionato quattro sconfitte e due pareggi, non segnano da due partite e hanno la peggior difesa del torneo con 15 reti al passivo. C’è bisogno di una svolta anche perché i soli due punti in classifica iniziano a fare abbastanza pauta. La neopromossa Venezia di punti invece ne ha 4, ma dopo il successo con l’Empoli ha frenato la sua corsa perdendo con Spezia e Milan e pareggiando con il Torino.

Le probabili formazioni di Cagliari-Venezia

Mazzarri dopo qualche esperimento è pronto a tornare al 3-5-2 anche se in difesa perde Ceppitelli e a sinistra non avrà Dalbert, entrambi out fino a dopo la sosta per infortunio. A centrocampo Nandez dovrebbe scalare ancora sull’esterno, già decisa la coppia d’attacco con Keita e Joao Pedro che dovranno cercare di far tornare al gol i sardi.

Sul fronte dei lagunari buone notizie per Zanetti che recupera Caldara, anche se probabilmente sia lui che Vacca partiranno dalla panchina per non rischiare dopo i recenti problemi fisici. I nodi da sciogliere sono tutti in attacco per il Venezia. Da capire se giocherà o meno il centravanti Henry, se dovessere essere scelto il nuovo acquisto il tridente vedrà sugli esterni Okereke e Johnsen. L’alternativa è giocare senza una punta centrale di ruolo con Aramu inserito nel terzetto offensivo. Di seguito lo schema con le probabili formazioni di Cagliari-Venezia:



Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri

veenzia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Peretz, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Zanetti

Dove vedere Cagliari-Venezia in diretta streaming e in tv

Doppia possibilità per i tifosi delle due squadre per seguire la partita in diretta tv e in streaming. Cagliari-Venezia sarà infatti trasmessa su DAZN con commento di Riccardo Mancini e Alessandro Budel. L’alternativa è Sky con immagini trasmesse sui canali Sport Calcio e Sport. In questo caso a raccontare la partita saranno Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi.