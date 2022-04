Cagliari - Verona 1-2: tabellino e dove vedere gli highlights

Ennesimo colpo stagionale dell'Hellas Verona: la squadra di Tudor vince a Cagliari (1-2) e si conferma grande rivelazione del campionato. I sardi di Mazzarri, invece, adesso tremano e attendono i risultati delle altre pericolanti per capire quanto sarà complicato staccare il pass per la salvezza in queste ultime giornate.

La cronaca

Gara marcata subito dagli scaligeri alla Unipol Domus: dopo 8' Simeone difende bene la sfera sulla destra e serve Barak, che si era inserito in area sfruttando i buchi della difesa avversaria e che riesce a battere Cragno da due passi. La squadra di casa reagisce e prova a pareggiare, ma prima dell'intervallo capitola sotto i colpi di uno scatenato Caprari. Al 44' l'ex Roma, lanciato nello spazio e tenuto in gioco da Lovato, si accentra dalla sinistra e con un potente e basso tiro di destro batte ancora Cragno.

Il Cagliari riparte con Rog e Nandez al posto di Deiola e Marin. Nessun cambio nei gialloblu. La ripresa vede i padroni di casa premere sull'acceleratore per rientrare in partita. Obiettivo centrato in parte dopo 12': Joao Pedro riapre la partita con una splendida punizione all'incrocio. Ma la furia sarda si spegne dopo il gol. Al 96' il risultato non si schioda: la vittoria è del Verona.

Il tabellino

MARCATORI: Barak (HV) all'8, Caprari (HV) al 44', Joao Pedro (C) al 57'

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga (dal 50' Carboni), Lovato, Altare; Bellanova (dal 75' Gaston Pereiro), Deiola (dal 46' st Nandez), Grassi, Marin (dal 46' st Rog), Dalbert; Keita Balde (dal 50' Pavoletti), Joao Pedro.

A DISPOSIZIONE: Radunovic, Baselli, Strootman, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Walukiewicz. ALLENATORE: Walter Mazzarri.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Casale, Ceccherini (dal 73' Sutalo); Faraoni, Hongla (dal 65' Günter), Ilic (dal 65' Veloso), Depaoli; Barak (dal 65' Lasagna), Caprari (dall'83'), Simeone.

A DISPOSIZIONE: Chiesa, Boseggia, Lazovic, Cancellieri, Bessa, Frabotta, Praszelik.

ARBITRO: Daniele Orsato (sezione AIA di Schio).

AMMONITI: Barak, Tameze, Pavoletti, Hongla, Simeone, Carboni.

