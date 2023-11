L'annuncio del calciatore Salva Ferrer: "Ho un tumore"

Il calciatore dello Spezia Salva Ferrer ha annunciato via social di avere il cancro e di stare per cominciare le cure. "Non è facile dover scrivere questo messaggio - scrive lo spagnolo su Instagram -, ma voglio trasmettervi positività. Mi hanno diagnosticato un linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane affronterò le terapie. Non posso negare che sia stato un duro colpo per me e la mia famiglia, ma la prognosi dei dottori è positiva e conto di poter tornare presto a giocare a calcio e godermi la vita. La paura non esiste nella mia battaglia contro questa malattia".

Il 25enne gioca da agosto in prestito ai ciprioti dell'Anorthosis, dopo essere stato tra i protagonisti nel 2020 della storica promozione dello Spezia in serie A con cui ha collezionato 50 le presenze tra 2020 e 2023. "Abbiamo gioito, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme. Conosciamo bene la tua forza e siamo certi che anche in questo caso saprai uscirne vincitore! Forza Salva! Siamo tutti con te!", il messaggio del club ligure al calciatore, che è sotto contratto fino al 2025.

