Calciatore di 21 anni ucciso da un fulmine in campo, altri sei feriti: le immagini shock della tragedia

Mondo del calcio sudamericano sotto shock. Ed è polemica per i soccorsi assenti. Caio Henrique, giocatore brasiliano di soli 21 anni, è morto dopo essere stato centrato in pieno da un fulmine durante una partita amatoriale a Santo Antonio da Platina, nello stato del Paraná. Altri sei giocatori sono rimasti feriti.

I soccorsi sono stati a dir poco carenti. Nello stadio e nei pressi non c’erano ambulanze, quindi i calciatori colpiti dal fulmine sono stati portati all'ospedale della città in macchina. Caio Henrique è morto pochi minuti dopo essere arrivato in ospedale.

🇧🇷 UN RAYO MATÓ A UN FUTBOLISTA EN PLENO PARTIDO



📌La víctima fatal, Caio Henrique, tenía 21 años. Hubo otros cinco heridos y uno de ellos está grave. Fue en un partido por un torneo amateur: no había ambulancias.

pic.twitter.com/EEoibhLtqk — ITR Oficial (@ITROriginal) December 11, 2023

La tragedia in campo durante il secondo tempo della partita tra l'Unidos de Santo Antonio da Platina e l'Uniao Japirense, valida per Copa Regional de Futebol Amador. "Pioveva forte, ma il campo offriva le condizioni per giocare. Si è fatto molto buio, poi il fulmine, la tragedia e il cielo che è tornato a schiarirsi - ha detto il direttore comunale dello sport di Santo Antonio da Platina, Marcos Noveli Ferreira -. Abbiamo visto un fulmine abbattersi in campo, c'erano diversi giocatori nei pressi e il fulmine ne ha colpito solo uno. Sono caduti tutti, alcuni si sono alzati e altri si sono accasciati".

Grande cordoglio. Autorità, amici e tifosi si sono stretti intorno alla famiglia di Caio Henrique.

Continua a leggere su Today.it...