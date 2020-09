Chi sono i calciatori più pagati al mondo

Adorati dai tifosi, incubi per gli avversarsi: i giocatori più forti in campo sono anche quelli più pagati, almeno per quanto riguarda le prime posizioni. Ma quali sono i calciatori con lo stipendio più alto? Secondo una classifica stilata dalla rivista 'Forbes', al primo posto troviamo Lionel Messi, attaccante argentino del Barcellona, quest'anno al centro della soap opera estiva di calciomercato, che con 126 milioni di dollari di entrate (92 di stipendio e 34 di sponsor e altro), batte il suo eterno rivale Cristiano Ronaldo.

L'attaccante portoghese della Juventus infatti ha uno stipendio più modesto solo (si fa per dire) 70 milioni di dollari l'anno, a cui vanno sommati 47 milioni di dollari di 'altro, che lo portano ad un totale di 117 milioni.Staccato, ma non di moltissimo, l'altro attaccante fenomeno, in forza al Paris Saint-Germain, Neymar, con 96 milioni di dollari (78 di stipendio e 18 di 'altro').

Nella top ten stilata dalla rivista, non c'è nessun italiano, ma solo qualche vecchia conoscenza del nostro campionato - oltre al fenomeno portoghese, ovviamente. Mohammed Salah, stella del Liverpool, con cui ha vinto Champions League e campionato inglese, è quinto alle spalle dell'altro parigino Kylian Mbappé (42 milioni, di cui 28 di stipendio). Con 37 milioni di dollari, 13 di sponsor e 24 di stipendio, l'ex Fiorentina e Roma arriva poco prima di Paul Pogba (34 milioni, di cui 28 di stipendio), corteggiato da sempre dalla Juventus che sogna da sempre un suo ritorno a Torino. Seguono Griezmann con 33 milioni, Gareth Bale con 29, Lewandovsky con 28, e il portiere De Gea con 27.