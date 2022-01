Calcio, tutti i tornei e le competizioni 2022: il calendario completo e le date

Il 2022, per il calcio mondiale, costituirà un anno da ricordare, considerando lo spostamento dei Mondiali che perderanno la loro consueta collocazione estiva per svolgersi al termine della stagione autunnale. Lo spostamento della kermesse iridata, principale appuntamento nel calendario dell’attività delle nazionali, ha comportato una revisione completa dell’agenda del calcio internazionale, a partire dalle qualificazioni utili per presentarsi in Qatar, per proseguire con lo svolgimento di campionati e coppe che vedranno impegnati i club.

Nazionali maggiori

Il menù dell’anno corrente vede già in corso di svolgimento l’Africa Cup, che si concluderà il 6 febbraio. Parallelamente, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio sono in programma i match per le qualificazioni a Qatar 2022 in America ed Asia. Ultimi dieci giorni di marzo con un’altra tranche di gare per le qualificazioni ai mondiali riservate alla nazionali extraeuropee, e con i play-off UEFA che mettono in palio altri visti per l’appuntamento iridato. A giugno, torna la Nations League, con le ultime due giornate della fase a gironi programmate per la fine di settembre e l’atto conclusivo nel 2023. A precederla, la sfida Italia-Argentina tra i campioni europei in carica ed i vincitori della Copa America, ed a seguirla i play-off intercontinentali per l’accesso ai Mondiali ed i Giochi del Mediterraneo. Chiusura col botto con Qatar 2022, dal 21 novembre fino a poco prima delle festività natalizie.

Nazionali giovanili

Fitto anche il calendario degli impegni riservati alle selezioni giovanili: a fine marzo si comincia con le qualificazioni agli europei Under 21, che si concluderanno con l’ultima tornata di incontri nelle prime due settimane di giugno. In contemporanea, con inizio il 16 maggio, al via il campionato continentale riservato alle nazionali Under 17 che si svolgerà in Israele. In estate l’attenzione sarà invece catalizzata dall’Europeo Under 19, in programma a cavallo tra la fine di Luglio e l’inizio di Agosto in Slovacchia.

Club

Si comincia con l’appuntamento di Abu-Dhabi: la capitale degli Emirati Arabi Uniti ospiterà il Mondiale che scatterà il 3 febbraio. A maggio, oltre alla finale di Coppa Italia all’Olimpico, è posizionato lo striscione del traguardo della quasi totalità dei tornei continentali (tra cui la serie A, che si concluderà il 22 maggio), poi a stretto giro di posta le finali delle Coppe Europee: apre l’Europa League a Siviglia, la Conference a Tirana e la Champions a San Pietroburgo. Inizio di agosto con Helsinki che sarà la location della SuperCoppa Europea, poi a seguire partenza dei campionati nazionali, delle Coppe, epilogo oltreoceano della Libertadores a fine ottobre e quindi largo ai Mondiali in Qatar.

Di seguito il calendario completo con le date e le location delle competizioni: