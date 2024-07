Calcio Eccellenza, il Futball Cava Ronco annuncia il rinnovo del bomber Yoada

Il Futball Cava Ronco ufficializza il rinnovo dell'attaccante Abdoul Cader Yoada per la stagione 2024/2025. Centravanti esterno classe 2005 di origine burkinabé, è cresciuto calcisticamente nei Settori Giovanili di Forlì Football Club ed Edelweiss Jolly per poi approdare, nella stagione 2022/23 al Futball Cava Ronco Forlì dove fin da subito viene aggregato in prima squadra e giocando con la...