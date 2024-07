Calcio Eccellenza, per la difesa la Sampierana si assicura il classe 2000 Mbaye Sylla

La Sampierana ha ingaggiato il difensore senegalese Mbaye Sylla, classe 2000, nella seconda parte di stagione al Diegaro proveniente dalla Folgore (club del campionato interno sammarinese). In precedenza esperienze in serie D con Lanusei (ha disputato i playoff) e Sona ed in Eccellenza alla Fya Riccione, al Cattolica e successivamente al Castiadas. “Sono contento perché arrivo in una società di...