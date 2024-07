Calcio Eccellenza, un altro anno con il Futball Cava Ronco per Leonardo Morgagni

Approdato i biancorosso nella stagione 2022-2023 in prestito dal Forlì, il classe 2024 ha collezionato in prima squadra una presenza nel match conclusivo della scorsa stagione, contro il Sasso Marconi (in foto) subentrando ad Axel Alpi nel corso del secondo tempo