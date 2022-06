Calcio Femminile, amichevole Italia - Spagna: dove vederla in tv

Ufficializzata la lista delle 23 Azzurre che lunedì 4 luglio saliranno sul volo per Manchester: scatta il conto alla rovescia della Nazionale Femminile in vista dell'Europeo, che si disputerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Sciolti gli ultimi dubbi, la ct Bertolini ha chiuso l'elenco dei nomi delle calciatrici che prenderanno parte al torneo continentale. Delle 27 ragazze presenti a Castel di Sangro, non parteciperanno ad Euro 2022 Roberta Aprile, Angelica Soffia, Giada Greggi e Annamaria Serturini, che hanno salutato le compagne e lasciato il ritiro al termine del primo mese di raduno.

Ora un’ultima settimana di lavoro, che scatterà domani pomeriggio sul campo dello stadio Patini. Nella tarda mattinata la Nazionale è invece attesa dagli scatti per la foto ufficiale, mentre venerdì 1° luglio alle ore 17 andrà in scena l’amichevole contro la Spagna, che precederà di tre giorni la partenza della delegazione in direzione Inghilterra.

Un’avventura che si preannuncia entusiasmante e che vedrà l’Italia alle prese con un girone complicato in cui affronterà la Francia, terza nel ranking FIFA, l’Islanda e il Belgio. Le Azzurre, che nell’ultima edizione disputata nel 2017 nei Paesi Bassi furono eliminate nella fase a gironi, inizieranno il loro cammino affrontando il 10 luglio al New York Stadium di Rotherham la Nazionale transalpina (ore 21 italiane), mentre il 14 luglio (ore 18 italiane) e il 18 luglio (ore 21 italiane) sfiderà Islanda e Belgio al Manchester City Academy Stadium di Manchester. Le gare saranno trasmesse in diretta da Rai e Sky. Accederanno ai Quarti di finale le prime due di ciascun girone.

Le convocate

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).

Italia - Spagna: dove vederla in tv

Venerdì 1° luglio, stadio "Patini" di Castel di Sangro, ore 17, Italia-Spagna (diretta tv su Rai Sport + HD)