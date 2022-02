Barbara Bonansea entra nella Hall of Fame del calcio italiano

Barbara Bonansea, attaccante della Juventus e della Nazionale Femminile, dopo essere stata inserita per la seconda volta consecutiva nella formazione ideale stilata dalla FIFA, entra nella Hall of Fame del calcio italiano.

La commissione aggiudicatrice composta dai direttori delle principali testate giornalistiche sportive, chiamata ogni anno ad eleggere i componenti della Hall of Fame, il premio istituito nel 2011 da Fondazione Museo del Calcio e FIGC, ha decretato che la vincitrice della categoria riservata al calcio femminile (inserita a partire dall’edizione del 2014) dovesse essere proprio Bonansea: per la 30enne di Pinerolo il 2021 è stato un altro anno di gol, vittorie, record e trofei, l’anno del quarto scudetto di fila con la Juventus, di una storica qualificazione ai Quarti di finale della UEFA Women’s Champions League e di altre grandi soddisfazioni in azzurro, senza dimenticare la terza Supercoppa conquistata lo scorso mese con la maglia bianconera.

Bonansea entra così a far parte del ristretto gruppo di calciatrici a cui è stata riconosciuta questa onorificenza: prima di lei la commissione aggiudicatrice della FIGC aveva premiato Carolina Morace (2014), Patrizia Panico (2015), Melania Gabbiadini (2016), Elisabetta Vignotto (2017), Milena Bertolini (2018) e Sara Gama (2019).