Algarve Cup, l'Italia oggi sfida la Danimarca: dove vedere la partita in tv o in streaming

Oggi a Lagos l'Italia debutta nell’Algarve Cup. Nella città che affaccia sull’Oceano Atlantico, alle ore 13 italiane (diretta su RaiPlay, differita alle 23.10 su Rai Sport), la Nazionale di Milena Bertolini sfiderà la Danimarca nel match che darà il via alla nuova edizione del torneo portoghese.

Dopo aver dovuto rinunciare alla finale di due anni fa a causa dell’aggravarsi dell’emergenza legata al COVID-19, l’Italia è pronta a riprendere il filo del discorso, con la consapevolezza che il livello delle partecipanti è se possibile ancora più alto. “In questa competizione - ha dichiarato la Ct - affronteremo avversarie di primissimo livello. Il gruppo è motivato, mi aspetto di vedere una crescita dal punto di vista tattico e alle ragazze chiederò di entrare in campo con grinta, personalità e convinzione nei propri mezzi. Le più giovani avranno l’opportunità di fare esperienza, questo mi permetterà di capire se riescono a calarsi immediatamente nel contesto internazionale”.

Nella Danimarca, quattordicesima nel ranking FIFA, mancherà Nadia Nadim, ancora ferma dopo la rottura del crociato, ma il tecnico Lars Søndergaard potrà comunque fare affidamento sulle altre stelle della squadra, a cominciare da Pernille Harder, attaccante del Chelsea che Sara Gama conosce molto bene, avendola affrontata di recente nelle qualificazioni europee e con la maglia della Juve in Champions League. “Le ultime due sfide contro le danesi sono state delle battaglie, ma siamo riuscite comunque a conquistare il punticino che ci serviva per ottenere la qualificazione ad Euro 2022 – queste le parole della capitana azzurra alla vigilia del match - sarà un test importante perché sono un’ottima squadra, una delle migliori che ho visto ultimamente, ma adesso conosciamo meglio i loro punti di forza quindi è bello affrontarle nuovamente per capire il nostro percorso di crescita a che punto è. Avremo l’opportunità di lavorare tutte insieme e provare schemi che ci serviranno nei prossimi mesi. Siamo pronte, non vediamo l’ora di cominciare”.

Il calendario

Mercoledì 16 febbraio

Ore 12 (13 italiane) Danimarca-ITALIA (Estadio Municipal - Lagos)

Ore 18.30 (19.30 italiane) Norvegia-Portogallo (Estadio Municipal - Lagos)

Venerdì 18 febbraio

Ore 17 (ore 18 italiane) Svezia-Danimarca (Estadio Algarve - Faro)

Domenica 20 febbraio

Ore 12 (13 italiane) ITALIA-Norvegia (Estadio Algarve - Faro)

Ore 17.15 (18.15 italiane) Portogallo-Svezia (Estadio Algarve - Faro)

Mercoledì 23 febbraio

Ore 11 (12 italiane) Finale 1°-2° posto (Estadio Municipal - Lagos)

Dalle ore 10.30 alle 13 (11.30-14 italiane) Triangolare 3°-4°-5° posto (Estadio Algarve - Faro)

Le convocate

Portieri: Rachele Baldi (Napoli Femminile), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Milan), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Sassuolo), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Annamaria Serturini (Roma).