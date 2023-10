"Mai più", la campagna del calcio femminile contro la violenza di genere

"Ripartire dall'attività giovanile, dai vivai, dal rapporto con le scuole, con uno sguardo alla Divisione Serie A Professionistica e alla Nazionale". Questo l'orientamento di Laura Tinari, al suo debutto come presidente della Divisione Serie B di calcio femminile, dopo le elezioni federali della scorsa estate.

La Serie B ha un nucleo di squadre tra cui figurano Genoa, Chievo ed Hellas Verona, Parma, Brescia e Bologna, Ternana. "Per me il calcio femminile sia non soltanto una questione agonistica ma anche di cultura, comunicazione e formazione". Va in tal senso la campagna 'Mai più' contro la violenza di genere promossa dalla Divisione Serie A femminile professionista contro la violenza di genere. Anche in seguito ai tanti episodi che quotidianamente affollano le cronache, il calcio femminile ha deciso di intensificare e ampliare la sua azione durante tutto l'arco della stagione. "La campagna parte dalla Divisione Serie A ma interesserà anche la B", spiega Tinari.

Dal punto di vista tecnico-agonistico, il riferimento è la Nazionale. "L'Abruzzo è stato di recente un palcoscenico azzurro - spiega - e la partita Italia - Svezia a Castel di Sangro ha costituito un'occasione di confronto e promozione per il nostro movimento. Il nostro è un territorio che guarda al calcio femminile con passione e con attenzione".