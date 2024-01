Chi è Florian Neuhaus, centrocampista tedesco che piace a Lazio e Napoli

E’ uno dei nomi più caldi di questa sessione invernale di calciomercato, di quelli che ricorrono spesso venendo accostato a più formazioni. D’altronde, Florian Neuhaus costituisce un profilo fino a qualche settimana fa difficilmente immaginabile lontano da Mönchengladbach, dove è arrivato nell’estate del 2018 (dopo la trafila nel vivaio del Monaco 1860 ed una parentesi al Fortuna Düsseldorf) e che il Borussia aveva provveduto in tempi recenti a blindare con un contratto fino al 2027. Eppure, la posizione del ventisettenne centrocampista tedesco nella rosa dei “puledri” non sembra più essere così salda, sebbene nell’incontro del 2 dicembre – vinto 2-1 al Borussia Park contro l’Hoffenheim – abbia avuto anche il privilegio di scendere in campo indossando la fascia di capitano.

Ma più in generale è proprio per quell’utilizzo andato via via riducendosi che per Neuhaus si potrebbero spalancare le porte di un’avventura distante dalla Bundesliga, dove ha sempre militato dal suo ingresso nel mondo dei “pro”. Dopo la stagione scorsa contrassegnata da un prolungato stop per un problema ai crociati (circa due mesi), quella attuale era partita sotto una buona stella – titolare fisso con tre gol nelle prime sette contro Darmstadt, Bochum e Mainz – ma poi il minutaggio è cominciato a scendere, così come le presenze nell’undici iniziale, al momento appena sette in venti convocazioni. Cosa che, stando alle indiscrezioni riportate da alcuni media tedeschi, starebbe portando il giocatore a valutare un trasferimento nel mercato invernale.

Già nel giro della nazionale tedesca (ha fatto parte della spedizione di Euro 2021) con la quale ha collezionato tra il 2020 ed il 2022 dieci presenze condite da due gol e due assist, Neuhaus fa delle duttilità uno dei suoi punti di forza, potendo ricoprire sia il ruolo di regista puro, sia quello di interno ma anche avanzare il proprio raggio d’azione agendo da trequartista. Sono soprattutto due i club italiani che si sono messi sulle sue tracce, con la Lazio in leggero vantaggio sul Napoli: la valutazione è nell’ordine dei dieci milioni di euro, con la formula ipotizzabile del prestito con diritto-obbligo di riscatto. Ma i rumors di mercato parlano anche del Siviglia tra le pretendenti, che ha necessità di puntellare il suo centrocampo in questa finestra di trattative.