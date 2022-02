Il calcio di rigore più furbo della storia

Il calcio di rigore di Havertz ANSA/EPA/ALI HAIDER

Il calcio ormai è una scienza, è ricerca, è psicologia, perché i dettagli fanno la differenza. Ieri è successo qualcosa di molto curioso. Il Chelsea ha vinto il mondiale per club. I campioni d'Europa si sono imposti contro i brasiliani del Palmeiras per 2-1 dopo i tempi supplementari ad Abu Dhabi. A decidere la sfida, molto equilibrata, è stato uno sciagurato tocco di mano di Garcia su una innocua conclusione di Azpilicueta al 114': una deviazione che era sfuggita all'arbitro ma non a Irrati al Var che ha richiamato il direttore di gara australiano Cristopher Beath, che non ha potuto fare altro che fischiare la massima punizione. Kai Havertz ha trasformato con freddezza spiazzando Weverton. Decisivo nella finale di Champions League contro il City, ha messo il marchio anche sul titolo "mondiale". Predestinato. Havertz diventa il primo giocatore dopo Messi nel 2011 a segnare il gol decisivo prima nella finale di Champions e poi in quella del Mondiale per Club.

Tutto qui? No, è il contorno quello su cui ci concentriamo. La curiosità è un'altra. Geir Jordet, uno dei più apprezzati football psychology researcher, l'ha notata e raccontata in un lungo thread su Twitter. C'è un dettaglio che era sfuggito quasi a tutti, e che dimostra che anche il calcio di rigore ormai è una prestazione di squadra. Per il rigore decisivo lo spagnolo Azpilicueta ha fatto "da esca" per i mind games, i giochetti mentali del Palmeiras, che tentava di mettergli pressione e innervosirlo. Il vero rigorista non era lui, bensì Havertz, solo che i brasiliani non lo sapevano. Il tedesco dunque si è tranquillamente preparato e ha fatto mente locale, potendosi isolare senza problemi nel marasma. Per poi presentarsi sul dischetto all'ultimo secondo, lucido e fresco come una rosa.

Immagine da Geir Jordet/Twitter

Quando il rigore viene assegnato dall'ormai onnipresente Var, Azpilicueta cerca subito il contatto visivo con Havertz. Il messaggio arriva subito. "Poi prende la palla, come se LUI fosse il rigorista, pur rimanendo in contatto visivo con Havertz - ricostruisce Jordet - Azpilicueta attira su di sé tutta l'attenzione da parte dei giocatori del Palmeiras, mentre Havertz viene ignorato".

Azplilicueta, uno a cui la personalità non manca (chiedere ai tifosi dell'Olympique Marsiglia, dove diventò idolo a 21 anni, o a Mourinho, che lo ha sempre adorato) si piazza sul dischetto come se dovesse tirare lui il rigore, diventando il bersaglio delle tattiche di disturbo dei giocatori del Palmeiras. Uno di loro si becca persino un cartellino giallo nel tentativo di mettergli pressione. Poi "la rivelazione". Quando l'arbitro ha finalmente ripreso il controllo della situazione, i giocatori del Palmeiras "si ritirano", e tutto diventa chiaro. Havertz che ha atteso con calma qualche metro indietro, concentrandosi sul suo tiro, riceve la palla tra le mani dal suo capitano. Il talento tedesco può appoggiare la palla sul dischetto di gesso bianco senza interruzioni, senza che nessuno possa più dirgli nulla o tentare di distrarlo, continuare la sua preparazione mentale, prendere la rincorsa e gonfiare la rete con il calcio di rigore che fa vincere al Chelsea la Coppa del Mondo per club.

Nulla di casuale, di improvvisato. Tutto studiato, perché ad altissimo livello la differenza la fanno sempre di più i dettagli. E nulla diventa irrilevante, anche le strategie "mentali" permettono di raggiungere l'obiettivo. I più attenti osservatori (evidentemente il Chelsea ne ha di eccellenti) sanno che soprattutto dall'inizio della stagione 2021-22 molte squadre adottano misure estreme per disturbare il rigorista. Gli arbitri fanno il possibile per impedirlo, ma in genere sono in inferiorità numerica rispetto alla squadra avversaria che può fare e dire quello che vuole al rigorista.

"Il Palmeiras -scrive sempre l'esperto Jordet su Twitter - ha dimostrato dall'inizio di questa stagione di poter formare una folla intimidatoria ed efficace intorno alla palla e all'arbitro, quandi importanti rigori e calci di punizione sono stati fischiati contro di loro. Il Chelsea ovviamente ha fatto i compiti a casa".

Non ci sono buoni, non ci sono cattivi. Il Chelsea qualche tempo fa "ha fatto il Palmeiras", tentando di innervosire Mo Salah quando è stato fischiato un rigore al Liverpool nell'ultima sfida tra i due top team. La contromisura in queste situazioni è semplice: il rigorista aspetta fuori dall'area e arriva in ritardo sul dischetto Il Chelsea ha perfezionato il piano, nominando il proprio capitano come rigorista esca. Intelligente. Innovativo.

"Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore", cantava Francesco De Gregori. Ma da come si prepara un calcio di rigore si giudica una squadra, ormai. La differenza tra una squadra allenata in modo strepitoso e al passo coi tempi, con specialisti di varie discipline che interagiscono con il lavoro classico dell'allenatore, e una squadra con grandi giocatori ma allenata in modo pigro, è anche qui. Non si diventa campioni d'europa e del mondo per caso, d'altra parte. E non basta spendere centinaia di milioni di euro sul mercato per vincere. Serve sempre qualcosa in più, qualcosa di nuovo. Rigori ridicoli, contatti da nulla fatti scambiati per falli, arbitri con poca personalità e scarsi, Var usato a tutto spiano stanno ammazzando una certa idea di calcio. Senza arrivare all'esaltazione della furbizia, lo sport è anche trovare nuovi modi per prevalere sull'avversario. Quella messa in piedi da Azpilicueta e Havertz è vera tattica. Studiata, pianificata e poi messa in pratica. Giù il cappello.

Immagine da Geir Jordet/Twitter