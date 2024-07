L'attaccante etneo Flavio Russo tra i giocatori futuribili per la nazionale italiana  

L'attaccante catenese Flavio Russo (classe 2004), in forza al Sassuolo, è considerato uno dei giocatori più interessanti del calcio italiano. Il giornalista Oscar Maresca lo include tra i 15 talenti che "il nostro calcio non può perdere" in un articolo pubblicato su Gazzetta.it, assieme a: Francesco Camarda, Tommaso Martinelli, Davide Bartesaghi, Andrea Natali, Riccardo Pagano, Cher Ndour...