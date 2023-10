Caos scommesse, cosa dice il regolamento

L'inchiesta sulle scommesse illegali scuote il calcio, dopo Fagioli, da ieri nel mirino della Procura ci sono anche Tonali e Fagioli che non parteciperanno alle prossime gare della Nazionale dopo il colloquio con le forze dell'ordine a Coverciano. Le indagini proseguono, i giocatori potrebbero essere più di tre, un quarto nome lo dovrebbe annunciare oggi Fabrizio Corona, il primo a parlare di questa vicenda.

Scommesse, cosa rischiano Fagioli, Tonali e Zaniolo secondo il regolamento

Per contrastare il fenomeno delle scommesse nel calcio la Federazione si è dotata di un regolamento che viene applicato a tutti i tesserati, le norme sono principalmente quattro, la prima spiega del "divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA". Inoltre dirigenti, società e tesserati non possono accettare le scommesse, direttamente o indirettamente da soggetti non autorizzati, che abbiano come oggetto sfide ufficiali delle Federazioni italiana, europea e Mondiale.

Le norme toccano le società, se direttamente coinvolte, e anche i tesserati che se venuti a conoscenza di qualche violazione hanno l'obbligo di informare la Procura federale. Nel regolamento si parla anche delle sanzioni, per chi scommette la pena minima è di tre anni di squalifica e 25mila euro di multa, in caso di mancata denuncia da parte di un tesserato in possesso di informazioni la squalifica sarebbe non inferiore ai sei mesi e l'ammenda di 15mila euro