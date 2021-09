La serie B sempre più globale, siglato un accordo per trasmettere le gare in tutto il mondo

E' una serie B sempre più "globale". Il secondo campionato di calcio italiano verrà trasmesso in tv o in streaming in tutto il mondo grazie alla nuova partnership tra la Lega B, la Helbiz Media (distributore esclusivo dei diritti media internazionali del campionato) e la HiWay Media, azienda digitale in forte espansione nel mondo dell’intrattenimento sportivo: siglato un accordo per la distribuzione tecnica dei segnali delle partite del campionato italiano di calcio di Serie B fuori dai confini nazionali ed europei, attraverso diverse tecnologie: via streaming tramite tecnologia RTMP o SRT, via satellite e via BT Towers. Il fascino del "campionato degli italiani" continua ad attrarre spettatori e appassionati di calcio a livello planetario, anche grazie ai club prestigiosi impegnati nella cadetteria e tanti calciatori di grido, il portiere del Parma Gigi Buffon su tutti.

HiWay Media offre tecnologie di connettività con un ruolo chiave all’estero, attraverso la propria infrastruttura di applicazioni web e grazie a partnership strategiche con i principali operatori e provider internazionali nel settore dell’entertainment sportivo, garantendo la massima stabilità e sicurezza per il live streaming. L’accordo segna un ulteriore e importante risultato per il campionato della Serie B, che arriva così a trasmettere live le partite in paesi mai raggiunti prima, compiendo un passo fondamentale per la Serie B nel percorso di crescita come evento internazionale capace di attrarre l’interesse di piattaforme ed emittenti a livello globale.

“La Serie B ha molti tifosi e appassionati all’estero, alcuni sono legati alla propria squadra del cuore, altri invece sono affascinanti da un campionato incerto ed equilibrato fino all’ultima giornata. Con questa operazione il campionato viene portato nella disponibilità di tutti loro, circostanza che ci rende enormemente orgogliosi del lavoro che insieme ai nostri partner stiamo portando avanti” le parole di Mauro Balata, Presidente della Lega B.