Non solo Giroud, il Covid colpisce anche in serie C: un positivo nel Pescara

Si tratta del giovane difensore abruzzese Veroli (già vaccinato). La squadra da oggi è in quarantena fino al 5 ottobre, ma non dovrebbero esserci problemi per il big match del girone B di domenica prossima contro la Reggiana

Non solo Giroud nel Milan e Kantè nel Chelsea, il Covid continua a colpire anche nelle categorie minori.

Il difensore del Pescara (serie C girone B) Davide Veroli è risultato positivo al Coronavirus e la squadra abruzzese torna a rivivere i fantasmi della scorsa primavera, quando dentro allo spogliatoio biancazzurro scoppiò un focolaio che colpì molti giocatori e membri dello staff tecnico e condizionò definitivamente la corsa salvezza degli adriatici, retrocessi poi dalla B alla C.

Veroli, classe 2003, pur essendo ancora in età Primavera, fa parte a tutti gli effetti della rosa della prima squadra di Auteri (due presenze in Coppa Italia di C finora, nessuna in campionato) ed era in panchina anche nella trasferta di martedì scorso a Gubbio, nel turno infrasettimanale.

Ad eccezione di Veroli, dai tamponi di oggi tutti gli altri giocatori del Pescara sono risultati negativi, anche perchè praticamente tutti nella rosa biancazzurra hanno già ricevuto la seconda dose di vaccino da circa un mese, anche il difensore risultato positivo al test molecolare, colpito da sintomi molto leggeri e quindi in buone condizioni fisiche.



Da domani, però, come da protocollo, Memushaj e compagni saranno in quarantena fino al prossimo 5 ottobre e potranno muoversi da casa solo per recarsi al campo di allenamento. Domattina alle 8:30 ci sarà un nuovo ciclo di tamponi e, se non ci saranno sorprese e altre positività al Covid, non ci saranno problemi per disputare la partitissima di domenica pomeriggio allo stadio Adriatico contro la Reggiana prima in classifica.