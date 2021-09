Calcio in tv, le partite da non perdere questo weekend

Qualificazioni Mondiali, Serie A femminile e Serie C: le gare da mettere in agenda

Primo stop per i principali campionati europei, che questo fine settimana rimarranno fermi a causa degli impegni delle Nazionali. Niente Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1 quindi, ma non mancheranno le occasioni per godersi qualche bel match alla televisione. Vediamo i nostri suggerimenti per questo weekend.

Messina-Palermo (Serie C, girone C)

Una sfida ricca di fascino, malgrado sia soltanto Serie C. Il derby siciliano Messina-Palermo promette scintille: la formazione di Sullo, all'esordio, è stata fermata su un rocambolesco 4-4 dalla Paganese, mentre i rosanero sono reduci dalla vittoria per 2-0 sul Latina.

Dove vedere Messina-Palermo

La partita Messina-Palermo, in programma sabato 4 settembre alle 17.30, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e da Sky sul canale Sky Sport (numero 251 e 254).

Ucraina-Francia (qualificazioni Mondiali 2022)

Sfida tutta da vivere quella tra Ucraina e Francia. La formazione di Deschamps, dopo il flop agli Europei, sta continuando a vivere un momento no e lo scorso mercoledì non è andata oltre l'1-1 contro la Bosnia. I transalpini, in testa al gruppo D di qualificazione ai Mondiali 2022, non possono adesso permettersi ulteriori passi falsi, ma gli ucraini, che hanno ottenuto quattro pareggi in altrettante sfide del girone, si preannunciano avversario ostico.

Dove vedere Ucraina-Francia

La partita Ucraina-Francia, in programma sabato 4 settembre alle 20.45, sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset su Canale 20. Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play.

Fiorentina-Juventus (Serie A Femminile)

Una sfida mai banale, quella tra Fiorentina e Juventus, anche nell'universo femminile. Le viola sono vogliose di riscatto dopo il ko all'esordio in campionato contro il Sassuolo, mentre le bianconere arrivano al match galvanizzate dal 3-0 rifilato al Pomigliano.

Dove vedere Fiorentina-Juventus femminile

La partita Fiorentina-Juventus, in programma domenica 5 settembre alle 17.30, sarà trasmessa in diretta da TimVision e La7.

Svizzera-Italia (qualificazioni Mondiali 2022)

L'appuntamento clou del weekend è senza dubbio Svizzera-Italia, gara valevole per la quinta giornata del gruppo C di qualificazione ai Mondiali 2022. Gli azzurri, che guidano la classifica con i loro 10 punti, non possono permettersi passi falsi dopo il pareggio interno contro la Bulgaria: un ko permetterebbe infatti agli elvetici, oggi a quota 6 (due vittorie in altrettanti incontri giocati), di portarsi ad una sola lunghezza di distanza da Chiellini e compagni.

Dove vedere Svizzera-Italia

La partita Svizzera-Italia sarà trasmessa in diretta da Rai 1. Il match sarà inoltre visibile in streaming su RaiPlay.