Calciomercato, i dieci colpi più costosi del 2022

Il 2022 va in archivio ed è il momento di tirare le somme anche per il calciomercato. Le trattativa riparitiranno il primo gennaio in Italia, ma all'estero c'è già chi si è mosso, il Liverpool per esempio si è portato a casa il gioiello olandese Gakpo per una quarantina di milioni di euro.

La classifica dei giocatori più costosi del calciomercato 2022

Una bella cifra ma nemmeno troppo alta se si pensa agli acquisti più costosi del 2022. La squadra ad avere speso di più per un singolo calciatore è il Manchester United che ha messo a segno in estate in assoluto l'acquisto più costoso dell'anno pagando 100 milioni di euro all'Ajax per l'attaccante Antonhy. Al secondo posto ancora Premier League con il Chelsea che ha strappato Wesley Fofana al Leicester per 82,5 milioni. Sul podio c'è anche la Juventus che lo scorso gennaio ha sborsato 81,5 milioni per il bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic.

In quarta posizione troviamo il vice campione del mondo Aurelien Tchouameni pagato 80 miioni dal Real Madrid per lasciare il Monaco, per il quinto acquisto più costoso del 2022 si torna in Inghilterra con l'approdo di Darwin Nunez al Liverpool per 75 milioni, mentre al sesto spazio ancora al Mancester United con i 70 milioni spesi per il centrocampista del Real e della nazionale brasiliana, Casemiro.

A chiudere la classifica ci pensano il ricchissimo Newcastle con i 70 milioni spesi per Aleksander Isak della Real Sociedad, il Bayern Monaco con il colpo Matthijs De Ligt dalla Juventus per 67 milioni, il Chelsea con l'assegno da 63 milioni staccato per Cuccurella del Brighton e infine il Manchester City di Guardiola con i 60 milioni spesi per l'uomo dei record Erling Haaland.