Calciomercato 2024/2025, quando inizia e quando finisce: le date

La stagione 2023/2024, per i club italiani, è ormai prossima all'archivio. Da giocare, infatti, rimane soltanto Atalanta-Fiorentina, gara originariamente in programma il 17 marzo e rinviata per il malore accusato dal direttore generale del club viola Joe Barone, poi deceduto. La sfida, che sarà recuperata domenica 2 giugno, non avrà comunque alcun valore per la classifica, dato che nerazzurri e toscani (quest'ultimi reduci dalla sconfitta nella finale di Conference League contro l'Olympiacos) hanno infatti rispettivamente già staccato il pass per le prossime edizioni di Champions e Conference League. L'attenzione di tutti, quindi, è ormai proiettata alla prossima stagione: prima, come ogni estate, ci sarà però da immergersi nel calciomercato.

Calciomercato 2024/2025, tutte le date

La Figc, nella giornata di mercoledì 29 maggio, ha ufficializzato le date di inizio e fine della sessione estiva di calciomercato: i club potranno tesserare nuovi calciatori a partire da sabato 1 luglio fino a venerdì 30 agosto. Rese note anche le date della sessione invernale, che inizierà giovedì 2 gennaio per chiudersi esattamente un mese dopo, il 2 febbraio.

Questo, quindi, il riepilogo delle date delle prossime sessioni di mercato: