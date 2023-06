Non tutti vogliono giocare in Arabia Saudita

C'è chi dice no, sono pochi, sempre meno a dire il vero, ma qualcuno non cede alla corte dei ricchissimi club dell'Arabia Saudita che ha deciso in questa sessione di mercato di dare seguito al colpo Cristiano Ronaldo. I club più importanti della penisola si stanno lanciando sui big del calcio europeo e con offerte ricchissime riescono quasi sempre a trovare il modo per convincerli. Benzema ha detto sì a inizio giugno, il pallone d'oro guadagnerà 100 milioni all'anno nell'Al Ittihad, sua prossima squadra dopo aver vinto tutto con il Real Madrid.

Il francese è stato il primo di tanti, Kanté lo ha seguito a ruota, Koulibaly pure e poi c'è Brozovic che nelle prossime ore lascerà la Milano nerazzurra per volare all'Al Nassr. Insieme a loro andrà in Arabia anche Ruben Neves, simbolo del Wolverhampton che a soli 26 anni lascia squadra e tifosi di cui era beniamino assoluto per volare all'Al-Hilal. Ovviamente ad accomunare loro, e tutti quelli che li seguiranno, sono i faraonici contratti, tutti infatti guadagneranno almeno 25 milioni all'anno.

Modric, Son e Lukaku: no all'Arabia Saudita

Ci sono però alcuni giocatori che non hanno subito il "fascino" del campionato saudita, Di oggi la notizia che Luka Modric ha definitivamente rimandato al mittente con un secco "no" tutte le proposte e a 38 anni sarà ancora la luce del Real Madrid. Non volerà in Arabia anche l'attaccante coreano Son, stella del Tottenham che nelle prossime settimane potrebbe perdere Kane, ma non lui. Son infatti ha declinato i corteggiamenti e continuerà a giocare a Londra.

Infine anche Romelu Lukaku ha deciso di non volare lontano dall'Europa per proseguire la sua carriera. Il gigante belga sta cercando una via d'uscita dal Chelsea, la via più semplice sarebbe stato dire sì agli arabi, ma anche lui ha rifiutato e adesso è al centro di un derby di mercato tra Inter e Juve.

Il primo fra tutti a rifiutare le offerte arabe è stato Leo Messi, che ha scelto per chiudere la carriera l'Inter Miami. In materia di allenatori vanno registrati i rumors su possibili "attacchi" a Roma e Juve per Allegri e Mourinho che però sono rimasti ai propri posti.