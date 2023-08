Le mosse dell'Atalanta negli ultimi giorni di mercato

Il grosso è fatto, ma gli ultimi giorni di calciomercato saranno caldi e lunghi anche per l'Atalanta, così come per la maggior parte delle squadre italiane ancora a caccia di rinforzi per completare le rose in vista della chiusura delle trattative.

Calciomercato Atalanta: gli acquisti degli ultimi giorni

Le prime due giornate di campionato hanno confermato le indicazioni dell'estate, l'Atalanta ha comprato bene, investendo molto su giocatori giusti, come De Ketelaere e Scamacca, talenti purissimi da rilanciare, ma ancora deve sistemare alcune cose. I gol subiti sono già troppi e così è per la difesa che si cercano rinforzi, soprattutto adesso che Toloi e Palomino sono fuori e a Gasperini restano solo tre centrali di ruolo come Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Le tre competizioni vanno gestite e servono rinforzi, per questo la pista Hien del Verona resta calda, la sensazione è che se non si sbloccherà questa, verrà imbastita la trattativa con un'altra squadra per un nuovo centrale, assolutamente necessario.

Il secondo colpo arriverà sugli esterni con Gasperini che ha bisogno di un cambio all'altezza per Zappacosta e Bakker, titolari sulla carta anche se Ruggeri ha già trovato molto spazio. Holm è il preferito, lo Spezia lo cederà ma solo per un'offerta importante, che la Dea sembra pronta a fare superando la concorrenza della Juventus.

Le prossime cessioni dell'Atalanta

Acquisti e non solo, l'Atalanta si muoverà anche in uscita per cercare di sfoltire la rosa. Tre sono i nomi in uscita, il primo è Muriel che deve trovare una sistemazione ora che Zapata è rimasto. Le gerarchie sono chiare, l'ex Samp parte molto indietro nel ruolo di centravanti e anche per quello che riguarda la casella della seconda punta.

Da Torino, sponda granata, potrebbe arrivare una grossa mano per gli altri due esuberi: Miranchuk e Soppy. I trequartisti nella rosa di Gasperini sono troppi e il russo potrebbe così tornare alla corte di Juric che potrebbe gradire anche Soppy, esterno a tutto campo che in caso di arrivo di Holm sarebbe l'ultima scelta nel ruolo per la Dea.