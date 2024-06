Calciomercato Atalanta, la lista degli acquisti per la difesa

E' la difesa il settore che l'Atalanta dovrà rinforzare per il prossimo anno. L'arrivo di Hien a gennaio dopo il fallito tentativo in estate per Buongiorno non basta, il gigante ex Verona si è dimostrato solido e pronto già per essere titolare, con lui sono certezze Djimsiti e Kolasinac e lo sarebbe anche Scalvini che però starà fermo almeno fino a dicembre per l'infortunio al ginocchio. Il giovane dovrà essere rimpiazzato al pari di Palomino che lascerà la Dea, servono quindi almeno due innesti perché i giovani, da Cittadini a Okoli passando per Bonfanti probabilmente verranno girati in prestito per accumulare esperienza e tornare alla base più forti.

Calciomercato Atalanta, gli acquisti per la difesa

La Dea inizia così a guardarsi intorno, piace il talentino della Juventus Huijsen che Giuntoli vorrebbe inserire nell'affare Koopmeiners, difficile che però l'Atalanta accetti pedine di scambio, probabile che le due trattative corrano su binari diversi. Gli osservatori lavorano soprattutto in Francia dove piace, e non poco, il capitano del Le Havre Sangante, soli 22 anni ma grande personalità e la netta sensazione che sia pronto per il grande salto.

Nelle ultime ore sembra si sia aperta anche la pista Mukiele con il Paris Saint Germain, la rosa lunga a disposizione di Luis Enrique limita le possibilità di scendere in campo del 26enne che ha collezionato nel'ultimo campionato 16 presenze. E' un profilo da tenere d'occhio perché molto duttile, sa fare il centrale, ma anche il laterale destro. Infine c'è l'argentino Balerdi, anche lui gioca in Francia nell'Olympique Marsiglia ed è nella rosa del'albiceleste, la quotazione di 20 milioni è alta, ma se davvero dovesse partire un big la Dea potrebbe anche destinare una parte del tesoretto alla difesa.