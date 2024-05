Atalanta, quattro acquisti per crescere ancora

L'Atalanta proseguirà con Gasperini e ha già ben chiaro il piano mercato per crescere ancora. Il tecnico è rimasto per guidare una squadra più forte che l'anno prossimo tornerà in Champions League e quindi avrà bisogno di maggiore qualità. La permanenza dei big è un obiettivo, ma tutti a Bergamo sanno che se dovesse arrivare un'offerta irruninciabile uno potrebbe partire, è sempre stato così. Il più richiesto è ovviamente Koopmeiners ma la Dea non ha intenzione di cederlo per meno di 60 milioni, tanti estimatori ha anche Ederson che però potrebbe essere più facile da trattenere.

Calciomercato Atalanta, i possibili acquisti

Al netto delle possibili cessioni, l'Atalanta ha già individuato le quattro posizioni da coprire per la prossima stagione. Serve un difensore centrale per sostituire il partente Palmonino, con Buongiorno che resta il sogno della Dea. Un colpo andrà fatto a centrocampo perché i soli De Roon, Ederson, Koopmeiners e Pasalic, gli ultimi due utilizzati anche in attacco, non bastano. Le caratteristiche sono quelle di un mediano simile a De Roon, se dovesse partire Koopmeiners sarà necessario acquistare un'altra pedine nel ruolo.

Il terzo obiettivo sarà un esterno di centrocampo, Ruggeri e Zappacosta sono delle certezze, Holm potrebbe essere riscattato perché ha dato segnali di crescita, mentre per Hateboer e Bakker il futuro dovrebe essere lontano da Bergamo. Infine c'è l'attacco con Scamacca, Lookman, De Ketelaere e Touré sicuri di restare, l'acquisto più oneroso della storia dell'Atalanta però potrebbe essere utilizzato non da centravanti ma qualche metro più indietro, così sul mercato di ricercherà una numero nove che possa diventare il vice Scamacca.