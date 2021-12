Calciomercato Atalanta, spunta il super bomber Arthur Cabral per l’attacco

Non solo Boga, l’Atalanta a gennaio si starebbe muovendo per cercare un nuovo centravanto. Già in estate la Dea aveva sondato il terreno per Tammy Abraham che poi scelse la Roma che poteva farlo diventare subito titolare. Ora il mirino si sarebbe posato su Arthur Cabral, centravanti del Basilea che sta giocando una stagione straordinaria.

Chi è Cabral, il nuovo nome per il calciomercato dell’Atalanta

Classe 1998, brasiliano, arrivato in Europa nel 2019 fa dal Palmeiras, nei primi due anni segna prima 18 e poi 20 reti, ma è in questa stagione che fa letteralmente impazzire tutte le difese che si trova davanti. Quattrodici gol e quattro assist nella massima serie elvetica, cinque reti in sei gare in Conference League, addirittura otto in sei nei preliminari della competizione europea, per un totale di 27 e siamo solo a dicembre. Insomma un portento che va in cerca della consacrazione in uno dei massimi campionato europei dopo aver già fatto vedere grandi cose con la maglia del Basilea.

Il prezzo del cartellino sarebbe intorno ai 15 milioni, ma è in salita perché nelle ultime settimane è stato accostato a praticamente ogni squadra che cerca un bomber. Lo vorrebbe il Barcellona di Xavi, oppure il Milan di Pioli e in Italia ci sarebbe anche la Fiorentina che tra gennaio e giugno perderà Vlahovic. Poi c’è il ricchissimo Newcastle disposto a superare la concorrenza a suon di milioni.

Muriel potrebbe lasciare l’Atalanta

Il nome di Cabral si affaccia nell’orbita dell’Atalanta poche settimane dopo i rumors che vorrebbero Muriel più lontano dalla Dea. Il colombiano vorrebbe tornare ad essere titolare e così potrebbe cedere al corteggiamento di una delle big, tra le quali ci sarebbe anche il Milan, oltre alla Juventusa da tempo accostata al giocatore.

E’chiaro che se Muriel dovesse partire un nuovo centravanti dovrà arrivare a Bergamo per essere l’alternativa a Zapata. Sartori ha pensato ad Origi in uscita dal Liverpool, ma l’ingaggio è troppo alto per la casse della Dea che quindi potrebbe provare a bruciare la concorrenza per Arthur Cabral, super bomber del Basilea.