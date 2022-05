Calciomercato Atalanta, si va verso la rivoluzione in attacco

L’estate dell’Atalanta potrebbe essere bollente. L’arrivo degli americani è coinciso con la peggiore stagione dell’era Gasperini con il tecnico che a fine campionato dovrà incontrare la dirigenza per capire se c’è ancora la voglia, da parte di tutti, di andare avanti. L’allenatore di Grugliasco, secondo alcuni rumors, vorrebbe una rosa diversa con tre o quattro cambi anche tra i titolari.

Calciomercato Atalanta: le mosse in attacco

Il calciomercato però incombe e come sempre prima di andare all’assalto dei nuovi acquisti si farà una riflessione profonda sulla rosa a disposizione. In attacco per esempio potrebbero cambiare molte cose. Al momento i due centravanti sono Muriel e Zapata, ma entrambi potrebbero lasciare Bergamo. Al primo starebbe stretto il ruolo di riserva di lusso, di uomo che spacca le partite entrando dalla panchina, sul secondo ci sono molti interessi, a gennaio il Newcastle era pronto a fare follie e la sensazione è che i magpies potrebbero tornare alla carica, visto che l’altro obiettivo, Osimhen, è finito nel mirino anche di Manchester United e Arsenal.

Il doppio addio non è da escludere quindi anche perché i continui problemi fisici dei due hanno spesso lasciato l’Atalanta sguarnita nei momenti decisivi della stagione. La prossima potrebbe essere l’estate dell’addio anche per Miranchuk, impiegato come centravanti quando i due colombiani erano fuori dai giochi. Il russo non ha mai inciso e lui stesso vorrebbe cercare fortuna altrove.

Ovviamente insieme ai rumors sulle cessioni arrivano quelli sui possibili acquisti. Da tempo circola il nome di Belotti che sembra essere pronto a lasciare il Torino a parametro zero. Nuovo invece sarebbe l’accostamento a Giovanni Simeone, 26 anni, e sedici gol in questa stagione con il Verona. L’anno della consacrazione è arrivato, per lui potrebbe arrivare il grande salto in una big, insieme all’Atalanta ci starebbe pensando anche il Napoli.