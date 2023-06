Calciomercato Atalanta, chi parte e chi resta in attacco

Saranno mesi lunghi per l'Atalanta. La Dea è da sempre al centro del calciomercato tra colpi a sorpresa e cessioni che fruttano plusvalenze utili per tenere sempre i bilanci in ordine. Questa estate non sarà diversa perché ci sono diversi gioielli in vetrina, ma va detto che o arriveranno offerte davvero irrinunciabili oppure a partire saranno solo coloro che non sono più fondamentali nel progetto di Gasperini.

Calciomercato Atalanta, Zapata e Muriel verso l'addio

Così in attacco per esempio la cessione di Hojlund non è una priorità, anzi l'idea dell'Atalanta è quello di trattenerlo ancora un anno. Dall'Inghilterra nelle ultime ore sarebbe arrivata un'offerta da 35 milioni, subito rifiutata perché ritenuta troppo bassa. Il messaggio è chiaro: serve circa il doppio per portare il danese lontano da Bergamo, altrimenti resterà.

La linea sarebbe quella di cedere altri giocatori del reparto offensivo: Muriel e Zapata per esempio che sono spesso alle prese con problemi fisici e viaggiano verso gli ultimi anni di carriera. Sul gigante offensivo ci sarebbe l'interessamento del Genoa, ma non sono escluse altri destinazioni. Difficile che anche un uomo gol come Muriel non riesca a trovare una sistemazione.

In rosa c'è poi Lookmak che prima dell'infortunio di fine stagione è stato un trascinatore e resterà. Più difficile capire cosa succederà con Boga che con Gasperini non riesce a far vedere tutto il suo talento. Il francese è stato acquistato dal Sassuolo per 20 milioni, ad oggi nessuno offrirebbe questa cifra, e così bisognerà aspettare come si muoverà il mercato per capire cosa succederà.