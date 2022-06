Atalanta, con Ilicic e Pinamonti il calciomercato si muove anche in attacco

Riscattato Demiralin difesa, acquistato Ederson pernil centrocampo ma il giugno di fuoco del calciomercato dell’Atalanta non è finito qui. Adesso a finire al centro del mirino è l’attacco, settore in cui qualcosa cambierà, anche se difficilmente sarà una rivoluzione totale. Il rinnovo di Zapata ha chiuso la questione centravanti titolare, Boga e Malinovskyi non si muovono e anche Pessina al momento ha solo molti corteggiatori e poco più.

Atalanta, Ilicic e Muriel in partenza

Le uscite quindi saranno altre e due sembrano essere già quasi sicure. La prima sarà quella di Josip Ilicic, il mancino che ha fatto innamorare tutta Bergamo si trasferirà con ogni probabilità a Bologna da Sartori che gli offrirà lo stesso ingaggio percepito alla Dea per un anno. L’attaccante, dopo due anni tormentati cercherà la rinascita in rossoblu, la speranza di tutti è che possa ripercorrere le gesta di Baggio e Signori e tornare forte almeno quanto prima.

Il secondo addio dovrebbe essere quello di Luis Muriel. Il colombiano piace al Marsiglia, più che alla Juventus, e questa volta potrebbe davvero partire per cercare una squadra che gli assicuri un posto da titolare. La Dea vorrebbe 15 milioni di euro, i francesi sono arrivati a 10, da capire se continueranno la trattativa oppure no.

C’è Pinamonti per il calciomercato dell’Atalanta

Dalla cessione di Muriel dipende il futuro di Andrea Pinamonti. L’attaccante è corteggiato da più parti, lo vuole il Monza, ma la sua scelta sembra essere ricaduta sull’Atalanta. Dopo l’ottima stagione a Empoli vuole tentare il salto in una squadra di alta classifica e poco importa se non sarà titolare. L’Atalanta in caso di addio di Muriel potrebbe garantirgli molto spazio a gara in corso e non solo visto che Zapata spesso incorre in problemi fisici e a volte va preservato. La trattativa con l’Inter sembra essere iniziata e con il piede giusto, ma per portarlo a casa la Dea deve mettere sul piatto 15 milioni di euro.