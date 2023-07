Atalanta, è un mercato da grande ma tutto dipende dalle cessioni

L'Atalanta si rifà il look con giocatori di esperienza e qualità in ruoli chiave che l'anno scorso avevano dato problemi. Oggi è giorno di visite mediche per Kolasinac, giocatore dalla grande esperienza internazionale accumulata tra Arsenal, Schalke 04 e Olympique Marsiglia, e designato come titolare nella difesa a tre di Gasperini a sinistra. Ieri poi è stato chiuso un altro vero e proprio colpo di mercato: a Bergamo arriva infatti l'esterno mancino Bakker che va a colmare un vuoto sulle fasce che si è fatto sentire e non poco la scorsa stagione. La Dea sul classe 2000 olandese ha investito 10 milioni per strapparlo al Bayer Leverkusen dopo le esperienze nell'Ajax e nel PSG. Talento cristallino sembra essere perfetto per correre sulla fascia dei nerazzurri orfani ormai da troppo tempo di Gosens. Vicino anche l'acquisto di Hien che andrà probabilmente a sostituire Demiral, fuori dal progetto tecnico e corteggiato dall'Inter.

Calciomercato Atalanta, il punto sulle cessioni

Ad oggi l'Atalanta sembra essere molto più forte di quella che la scorsa stagione ha lottato per buona parte del campionato contro le big del torneo. Gasperini è rimasto per sfidare ancora le grandi e correre il più possibile lontano anche in Europa League, obiettivi che con questa rosa sembrano essere alla portata. Il problema è che il mercato è ancora molto lungo e i gioielli della Dea sono corteggiati da più parti.

Per Hojlund dovrebbe essere arrivata in queste ore l'offerta del Manchester United che però dovrà essere almeno di 60 milioni, Inter e Juventus sono su Koopmeiners insieme al Napoli che ha il sogno di strappare ai bergamaschi anche Scalvini. Sono loro le tre pedine che determineranno il voto del pagellone della Dea a fine mercato, se resteranno tutti, non facile, sarà una sessione di trattative da grande, altrimenti andranno valutate con attenzione le alternative. Sembra molto difficile comunque che adesso la Dea possa privarsi di tutti i suoi gioielli anche perché il bilancio è uno dei pochi davvero in ordine della Serie A.