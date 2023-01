L'Atalanta pesca ancora in Olanda, c'è Beukema nel mirino

Ancora più olandese, l'Atalanta è pronta a pescare dalla Eeredivisie per rinforzare il proprio parco giocatori. La colonia oranje, già ricca di nomi con De Roon, Koopmeiners, Hateboer, potrebbe ampliarsi ancora, magari già durante il calciomercato di gennaio entrato sempre più nel vivo a Bergamo dopo la cessione di Malinovskyi all'Olimpique Marsiglia diventata ufficiale ieri.

Calciomercato Atalanta, chi è Beukema

Nelle ultime ore sembra che l'Atalanta abbia iniziato ad alzare il pressing per il difensore di 24 anni, olandese ovviamente, Sam Beukema dell'Az Alkmaar. L'operazione Koopmeiners ha reso buoni i rapporti tra le società e adesso la Dea ci riprova anche se il prezzo del cartellino del centrale è di circa 10 milioni di euro e ci sarebbe anche la concorrenza della Fiorentina da battere.

Beukema è entrato così prepotentemente nella lista di mercato della società nerazzurra grazie alle ottime prestazini fornite in Olanda e in Europa in questa stagione. Per l'Az è un vero e proprio pilastro, sia in Eredivisie che in Conference League ha sempre giocato e in nessuna gara è mai stato sostituito. Fisico di tutto rispetto, è alto quasi un metro e novanta, abile in impostazione e con il vizio del gol, già 16 in carriera, è un profilo che a Bergamo stanno seguendo con attenzione anche se la trattativa non sarà semplice.

L'attuale club di Beukema infatti non ha nessuna intenzione di accettare altra formula se non la cessione a titolo definitivo e per portarlo via dall'Olanda, come detto, servono almeno 10 milioni di euro.