Calciomercato Atalanta, Cambiaso sorpassa Nuno Tavares

Gli esterni di centrocampo sono uno degli argomenti più caldi del calciomercato dell’Atalanta. Gasperini proprio sulle fasce ha spesso costruito le sue fortune, ma ora che Gosens non c’è più, che Pezzella non è stato riscattato e che Hateboer sarebbe pronto a lasciare, le corsie sono parzialmente scoperte. L’unico sicuro di restare è Zappacosta, mentre Maehle è nel mirino del West Ham che per ora però non ha affondato il colpo, la Dea chiede circa 18 milioni per cederlo.

Cambiaso prossimo colpo del calciomercato dell’Atalanta?

Servono quindi almeno due pedine e una sembra essere stata trovata, è Andrea Cambiaso esterno del Genoa inseguito da tante squadre di Serie A. Il 22enne, nel giro della Nazionale Under 21, è entrato nei radar di Inter e Juventus, ma al momento l’Atalanta sembra aver superato la concorrenza. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un proficuo incontro con l’entourage del giocatore e con il Grifone la trattativa avrebbe subito una certa accelerata nelle ultime ore.

Il Genoa sa di non poter trattenere il giocatore in Serie B e ha fissato il prezzo da tempo, servono 7 o 8 milioni, una cifra che i bergamaschi avrebbero tutta l’intenzione di mettere subito sul tavolo in modo da chiudere il colpo prima di far rientrare in gioco le big del nostro campionato.

Nuno Tavares-Atalanta in stand by

L’accelerata per Cambiaso è arrivata dopo che si è complicata la pista Nuno Tavares, che però non è del tutto chiusa. L’Arsenal non ha blindato il giocatore, anzi sarebbe propensa alla cessione, ma non vorrebbe perdere il controllo sul cartellino del 22enne portoghese pagato solo l’estate scorsa otto milioni di euro. Il profilo del lusitano pace dalle parti di Bergamo ma il rischio è quello di andare per lunghe anche per questo forse è arrivata la virata deciso su Cambiaso, che però rischia di non essere l’unico acquisto sugli esterni. Per affrontare tre competizioni ne servono quattro e se dovessero partire sia Hateboer che Maehle allora bisognerà carcere altri rinforzi non per forza di cose a destra visto che Zappacosta può giocare su entrambe le fasce.