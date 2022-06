Calciomercato Atalanta, scatto per Cambiaso

La ricerca degli esterni di centrocampo sarà uno dei punti più importanti del prossimo calciomercato dell’Atalanta. Hateboer sarebbe in partenza, Pezzella anche, e per Maehle si valuteranno le offerte, una potrebbe arrivare dal West Ham che ha visionato il giocatore durante gli impegni della sua Nazionale. Alle cessioni dovranno però seguire gli innesti giusti e se uno dei titolari sarà con ogni probabilità Zappacosta, che ha il vantaggio di poter coprire entrambe le fasce, l’altro è ancora tutto da scoprire.

Calciomercato Atalanta: sfida all’Inter per Cambiaso

Il nome di Lazzari della Lazio è sempre sul taccuino, sta diventando una sorta di tormentone e molto dipenderà anche dalle scelte di Sarri che in questa stagione ha provato a trasformare il giocatore da esterno a tutto campo a terzino nella linea a quattro. Lotito è poi una bottega cara e i rapporti tra le società non sono dei migliori viste anche le tante polemiche nei post gara delle ultime stagioni. Insomma la trattativa non sembra essere molto semplice.

Così la pista che al momento sembra essere più concreta sarebbe quella che porta a Cambiaso del Genoa. Secondo il sito calciomercato.it i dirigenti della Dea e l’agente del ragazzo avrebbero già avuto un contatto per imbastire l’affare. Il classe 2001 sicuramente non resterà al Grifone, sceso in Serie B, èed quindi pronto a cambiare maglia ma non per meno di 7-8 milioni.

Ad oggi però a spaventare non sarebbe tanto la valutazione quanto la concorrenza con l’Inter che sta spingendo per l’azzurrino, nonostante stia battendo anche altre piste, come quella che porta ad Udogie dell’Udinese. I nerazzurri di Bergamo però nelle ultime ore potrebbero aver superato la concorrenza dei vice campioni d’Italia per Cambiaso.