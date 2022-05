Calciomercato Atalanta, le prime mosse della Dea

Concluso il campionato senza qualificazione in Europa, l’Atalanta inizia a pensare al mercato. La conferma di Gasperini in panchina è vicina, e questo significa conferma del modulo di gioco e dei fedelissimi: tra questi Toloi, Palomino, De Roon, Freuler e Zapata e di chi meglio ha fatto in questa stagione come Koopmeiners. Non è un caso che abbiano quasi tutti rinnovato da poco, anche il colombiano che di mercato ne ha e molto. La Dea però non vuole privarsene e quindi o arriverà un’offerta davvero irrinunciabile oppure sarà ancora lui il centravanti.

Calciomercato Atalanta: le ultime su Demiral

Uno dei primi nodi da sciogliere sarà il futuro di Demiral. Il rinnovo dalla Juventus per oltre 20 milioni di euro non è in dubbio, l’Atalanta eserciterà l’opzione ma questo non significa che il perno della difesa sarà ancora il turco. L’ex Sassuolo infatti ha gli occhi addosso di Manchester United e Real Madrid, treni che non passano sempre in carriera e che potrebbero fermare a Bergamo carichi di milioni. La sensazione è che il futuro possa ricalcare quello di Romero, cessione con superplusvalenza nel giro di dodici mesi e poi caccia al sostituto.

Altro denaro potrebbe arrivare da Gollini. Il Tottenham non lo riscatterà, ma il portiere ha diverse squadre che lo accoglierebbero a braccia aperte. Si è parlato della Lazio che ha nel mirino un altro numero uno della Dea come Carnesecchi, ma ad oggi è la Fiorentina la formazione più interessata e dagli ultimi rumors sembra che la Dea abbia chiesto in cambio Kouamè, 24 anni e 31 partite con otto gol e nove assist durante l’ultima stagione in prestito all’Anderlecht in Belgio.

Le prime mosse in entrata del mercato dell’Atalanta

L’ex Genoa è un possibile nome per la batteria di trequartisti che perderà Miranchuk e forse Pessina. Non è l’unico però, piace per esempio Barak del Verona e se D’Amico dovesse prendere il posto di Sartori allora la trattativa potrebbe essere più semplice. Di ieri la notizia di un primo approccio della Dea per Ederson della Salernitana. Il centrocampista brasiliano è stato il trascinatore della missione salvezza, Gasperini potrebbe usarlo come alternativa a De Roon e Freuler, lasciando così Koopmeineris alle spalle delle punte. Sabatini per l’ennesima sua scoperta chiede 20 milioni, per ora troppo per l’Atalanta, ma il mercato è solo all’inizio.