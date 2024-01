Calciomercato Atalanta, è il momento delle cessioni

La semifinale di Coppa Italia conquistata a San Siro rilancia le ambizioni di vincere un trofeo dell'Atalanta che per i prossimi mesi sarà impegnata su tre fronti e in tutti cercherà il bersaglio grosso che sia quello di alzare una coppa in cielo e quello di ritrovare un posto tra le prime quattro poco importa. E' di nuovo il momento di sognare, ma a Bergamo lo fanno sempre mantenendo uno stretto contatto con la realtà. Così dopo aver puntellato la difesa con Hien, il mercato in entrata si ferma con il centrocampista James bloccato da una rosa che adesso ha ritrovato Touré e Miranchuk inizia a essere troppo ampia.

Calciomercato Atalanta, le possibili cessioni a gennaio

La dirigenza prima di accogliere un altro giocatore vuole sfoltire e il primo a lasciare dovrebbe essere il difensore centrale Paolmino diretto verso la Salernitana. I campani chiedono anche Zortea e lo potrebbero ottenere in prestito, mentre sembra essere più difficile la trattativa Adopo, con il centrocampista che per ora resta a Bergamo. Valigie pronte anche per Bakker con il Monza che spinge e l'Atalanta che sugli esterni non ha più spazio per lui vista l'esplosione di Ruggeri e il rientro a pieno regime di Holm e Hateboer.

Il vero nodo del mercato di gennaio bergamasco è però il portiere. Carnesecchi sembra aver ormai vinto il lungo ballottaggio con Musso, le ultime sei presenze di fila valgono i galloni da titolare, e così l'argentino può partire. Lo vogliono in Turchia e magari nei prossimi giorni si avvicineranno altre squadre, ma la questione è di difficile risoluzione nelle poche settimane che mancano alla fine del mercato. Musso è costato 20 milioni, l'Atalanta vorrebbe recuperare almeno in parte subito la cifra, per quindi niente prestito e trovare a gennaio qualcuno disposto ad investire non è per niente semplice.