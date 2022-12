Calciomercato Atalanta, le big ci provano per Demiral e Maehle

Il mercato in uscita dell'Atalanta riempierà come al solito un gran numero di pagine di giornali e siti internet. Per il momento l'unico quasi sicuro di lasciare Bergamo sembra essere Boga con la Fiorentina che sta alzano il pressing per averlo in prestito, soluzione che la Dea prenderebbe anche in considerazione per il rilancio di un giocatore pagato 20 milioni ma che non ha quasi mai inciso. C'è poi aperta la questione Malinovskyi, in attacco si può e forse di deve sfoltire e se qualcuno si presenterà con 15 milioni di euro troverebbe la porta aperta.

Calciomercato Atalanta: tornano le voci su Demiral e Maehle

Nel frattempo le voci non si fermano anche sul difensore turco Demiral, ormai da tempo nel mirino, secondo i rumors, di tante squadre. Il sito calciomercato.it ha rilanciato oggi la voglia di Inter e Manchester United di provare a piazzare il colpo in difesa già a gennaio, difficile pensare che la Dea lo lasci partire a metà stagione, a meno di offerte irrununciabili. Va detto che l'Inter difficilmente potrà investire una grande cifra, a meno della cessione di un big che non sembra nei programmi, e lo United in difesa ha già tanti centrali, tra cui Varane, Maguire e Lindelof.

Secondo le informazioni raccolte invece da Sportmediaset, la Juventus potrebbe sondare il terreno per Maehle a gennaio visto che sta cercando un laterale destro. Il danese però al momento è importante per Gasperini, sulle fasce con Zappacosta spesso ai box le scelte sono solo tre, Maehle, Soppy e Hateboer. L'Atalanta in sede di calciomercato vorrebbe potenziare la fascia sinistra con Borna Sosa, che però costa molto, e quindi se non arriverà un altro esterno difficilemente potrà dare il via libera al danese.