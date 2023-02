Calciomercato Atalanta, la Premier League piomba su Koopmeiners

Teun Koopmeiners è uno dei pilastri della nuova Atalanta. La Dea è tornata a lottare per un posto in Champions League, anche se le ultime frenate hanno complicato la corsa, soprattutto quella di Milano. Il nuovo ciclo è fatto di giovani e quindi ha una gittata più lunga rispetto a quello concluso la scorsa stagione dopo le partenze di molti protagoniti delle cavalcate passate. Questo non significa che i bergamaschi non proveranno a restare tra le migliori, ma di sicuro anche la qualificazione ad Europa League o Conference League non potrebbe che essere salutata come un grande risultato.

Calciomercato Atalanta, il punto su Koopmeiners

La ritrovata brillantezza della Dea ha attirato ancora una volta gli osseravtori di tutta Europa e se Hojljund è nel mirino delle big italiane, si parla di contatti tra gli agenti e la Juventus, il vero pezzo pregiato della prossima estate sarà Koopmeiners. Centrocampista centrale da 6 gol e 3 assits in questa stagione è il dominatore della zona nevralgica del campo, il tuttofare che vicino a De Roon spicca imperioso con il suo piede educatissimo e quella capacità di far male all'avversario con verticalizzazioni e non solo.

Di lui si è accorto da tempo il Liverpool che da giugno in poi sarebbe pronto a provare l'assalto. L'Atalanta non ha necessità di cedere nessuno avendo un bilancio estramamente in ordine, ma come tutti gli altri ottimi giocatori passati dal Gewiss Stadium ascolterà le proposte. La certezza è che per convincere tutti a lasciarsi i reds dovranno mettere sul piatto una cifra molto alta, si parla di 50 milioni di euro. E proprio questa cifra avrebbe eliminato la concorrenza italiana della Juventus che non entrerebbe nemmeno in corsa a queste cifre.