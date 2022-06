Atalanta, Demiral più Ederson: gli americani fanno sul serio

Poche parole e tanti fatti. A Bergamo sono così e gli americani lo hanno già capito. La nuova Dea a stelle e strisce si fa vedere poco, sembra essere lontana dai riflettori, ma quando c'è da muoversi lo fa con rapidità e convinzione. Lo ha fatto nella gestione della questione allenatore, la peggiore annata di Gasperini non è coincisa con alcun cambio in panchina, nonostante le voci di frizioni, "crisi" e molto altro a Zingonia sembra che non ci siano mai stati dubbi. La nuova proprietà ha incontrato il Gasp appena arrivata a Bergamo, poi ha lasciato la palla in mano ai Percassi per la conferma ufficiale ben prima della fine del campionato. I rumors sono continuati, ma come detto le parole non contano, sono i fatti che servono in un progetto serio.

Demiral ed Ederson doppio colpo di mercato dell'Atalanta

Poi è arrivato il momento di pensare al mercato. La stagione non brillante secondo alcuni doveva essere l'inizio della fine della storia recente dell'Atalanta bella e vincente, un passo indietro che doveva portare al declino. Se sarà così o meno sarà il tempo a deciderlo, nel frattempo però bisogna ancora fare i conti con i fatti e questi dicono che nel giro di poco più di due giorni l'Atalanta ha prima riscattato Demiral per 20 milioni e poi praticamente chiuso l'affare Ederson per 15. Il brasiliano della Salernitana era seguito da mezza Serie A, ma la Dea è stata l'unica a mettere sul piatto l'offerta giusta anticipando tutti.

Il doppio colpo è ad effetto ma non si tratta di figurine, il difensore centrale, se rimarrà o meno non è dato saperlo ma per ora è agli ordini di Gasperini, e il centrocampista che potesse essere riserva di lusso di De Roon e Freuler erano infatti due degli obiettivi principali del mercato dell'Atalanta per l'estate 2022. I due colpi sono stati chiusi il 23 giugno, a più di due mesi dalla fine della finestra di trattative.

Il buongiorno degli americani è questo, 35 milioni messi sul piatto e ancora nessuna cessione pesante. La sensazione è che il giocattolo sia ben lontano dal rompersi e che l'unione tra il nuovo gruppo di investitori e i Percassi possa non solo funzionare ma rendere ancora più forte l'Atalanta.