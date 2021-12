Atalanta, Boga non basta: due difensori nel mirino della Dea

L’Atalanta sarà una delle squadre da seguire con maggiore attenzione durante il prossimo mercato di gennaio. Sartori e Percassi hanno già messo a segno il colpo Boga dal Sassuolo, 20 milioni di euro circa per regalare a Gasperini un pallino nel mirino ormai da più di sei mesi. Una mossa che avrà un probabile effetto domino sul reparto offensivo. Sembra verosimile l’addio di Muriel, che chiede più spazio ed è nel mirino di Juventus, Milan e soprattutto Napoli che è alle prese con la sosituzione di Insigne, probabile promesso sposo del Toronto. Oltre al colombiano potrebbe partire anche Miranchuk, da capire se il russo che ha molto mercato, piace ad esempio al Genoa, verrà sotistuito oppure no. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Azmoun, ma la trattativa sembra molto complicata.

Calciomercato Atalanta: due difensori per Gasperini

Cambierà anche il reparto difensivo della Dea che vedrà partire già nei prossimi giorni Lovato in direzione Cagliari. Il giovane centrale ha bisogno di giocare e lo farà nei sardi, così però la batteria di Gasperini rimarrebbe a quota 5, e giocando a tre sembrano pochi per cercare di avanzare in tre competizioni.

Così Sartori starebbe scandagliando il mercato per cercare un profilo giovane che possa arrivare e crescere alle spalle dei titolarissimi. Piace Gatti, rivelazione di 23 anni del Frosinone che alla prima stagione in B sta facendo faville tanto che su di lui ci sarebbero tutte le big italiane, Lo sguardo dei bermagaschi si sarebbe poi girato verso Empoli dopo a soli 19 anni ha già collezionato 8 presenze in Serie A Mattia Viti. Il centrale di un metro e novanta è l’ennesimo gioiello sfornato dal settore giovanile dei toscani, è giovanissimo e promettente, per questo la Dea lo ha messo nel mirino per provare a rinforzare il suo reparto difensivo.