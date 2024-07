Atalanta, un colpo non basta: è caccia ad un altro difensore

Continua il restyling della difesa dell'Atalanta. Gasperini ha bisogno di sei centrali per poter competere su tre fronti, contando che da questa stagione la Champions League sarà allargata e si giocheranno almeno otto partite invece delle sei canoniche del girone. Così dopo aver acquistato dall'Everton Ben Godfrey per 10 milioni di euro, affare già concluso, si cerca un'altra alternativa per un reparto che perderà Palomino e fino a inverno inoltrato non avrà Scalvini a causa del grave infortunio.

Calciomercato Atalanta, la lista per la difesa

Tre sono i profili nella lista della Dea, tutti profili abbastanza duttili da poter giocare nel sistema a tre di Gasperini. Il primo è Perez dell'Udinese, un centrale che in Friuli ha fatto molto bene e su cui si sono concentrate le attenzioni di diverse società anche in passato, Napoli in primis. L'Udinese è una bottega cara, servono almeno 15 milioni di euro per lasciare andare via il sudamericano.

Valutazione simile per Balerdi dell'Olympique Marsiglia, ottimo fisico, 23 anni e due titolare nella squadra francesi. Le sue prestazioni sono piaciute anche in Argentina, suo Paese di nascita, tanto che il CT Scaloni lo ha già convocato. Il terzo obiettivo gioca invece nel nostro campionato e potrebbe essere un'occasione di mercato importante. Si tratta di Martin Erlic centrale del Sassuolo con cui è appena retrocesso, piace da tempo a diversi club e ora che i neroverdi sono in Serie B il suo prezzo potrebbe scendere sensibilmente.