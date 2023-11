Calciomercato Atalanta, spunta un nome nuovo per la difesa

E' la difesa il reparto da migliorare durante il prossimo calciomercato dell'Atalanta. Non è una novità, già in estate la Dea aveva provato l'assalto prima a Hien del Verona e poi a Buongiorno del Torino, senza però riuscire a portare a casa nessuno dei due. La lacuna quindi resta, la coperta della retroguardia di Gasperini è corta, e lo è ancora di più se si pensa che Palomino e Toloi combattono con tanti problemi fisici.

Calciomercato Atalanta, spunta Sutalo per la difesa

Così il sempre efficiente reparto scout e mercato dell'Atalanta è al lavoro per un colpo che possa dare una mano a Gasperini in vista del doppio impegno campionato-Europa League. Uno dei nomi sulla lista sarebbe quello di Josip Sutalo dell'Ajax, non lo stesso Sutalo che in nerazzurro ha giocato nella stagione 2020-2021, poi passato anche da Verona prima di tornare in patria alla Dinamo Zagabria.

Questo Sutalo è un centrale croato di un metro e novanta di 23 anni che è titolare fisso dell'Ajax. Gli olandesi sono in crisi, ma il centrale si sta distinguendo con buone prove e avrebbe attirato le attenzioni della squadra di Bergamo che però per acquistarlo dovrà spendere una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni. Non poco di certo e così resta valida l'ipotesi Hien, ma ci sarà da convincere il Verona non molto propenso a perdere il giocatore a metà di una stagione che vede l'Hellas impegnato nella lotta per non retrocedere.