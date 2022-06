L'Atalanta fa sul serio per Ederson

Ederson è un obiettivo reale del calciomercato dell'Atalanta. Il centrocampista brasiliano piace a Gasperini ed è il profilo ideale per la società: giovane, ha 22 anni, a suo agio in Italia, ha giocato da gennaio nella Salernitana, e con il talento giusto per crescere ancora. Così da Bergamo sono pronti a dare l'assalto al centrocampista centrale carioca arrivato a Salerno per 6,5 milioni e che ora ne vale molti di più.

L'offerta dell'Atalanta per Ederson

L'Atalanta avrebbe infatti già messo sul piatto 15 milioni, quasi il triplo rispetto alla cifra spesa dai campani per portarlo in Serie A. La risposta però non è stata positiva, la società che detiene il cartellino del ragazzo ha rifiutato e alzato la posta almeno a 20 milioni. La differenza non è molta, ma bisognerà capire se la Dea vorrà alzare l'offerta, arrivando così a pagare il brasiliano più o meno quanto Boga e Musso, oppure se per il momento preferirà guaradare altrove, con altri profili, come l'altro brasiliano Maycon, che sono già al vaglio della Dea.

La decisione però andrà presa in fretta. L'Atalanta infatti non è l'unico club ad avere attenzionato Ederson, negli ultimi giorni l'Inter sembra essersi fatta avanti, con Marotta che sta cercando di regalare ad Inzaghi una mediana più completa rispetto a quella dell'ultima stagione. Da capire poi se sarà reale l'interessamento del Paris Saint Germain, con il nuovo uomo mercato Campos che potrebbe dare una nuova via al progetto parigino, puntando su giovani di talento da affiancare alle superstar.

Le altre trattative dell'Atalanta di oggi

Nel frattempo il calciomercato dell'Atalanta si muove anche su altri fronti. Con il Torino per esempio sembra che si stia parlando di un paio di giocatori che non rientrano nei piani di Gasperini per la prossima stagione. In primis il portiere Gollini, corteggiato da più parti, e anche del centrale Okoli che dopo l'ottima annata nella Cremonese potrebbe andare ancora un anno in prestito per continuare a crescere. I due giocatori sarebbero graditi a Juric, con la Dea che in cambio potrebbe chiedere informazioni per Singo.

Sul fronte uscite la Salernitana è interessata a Lovato, un affare che sarebbe slegato da Ederson, mentre il Bologna di Sartori potrebbe puntare su Lammers in caso di addio di Arnautovic, accostato anche alla Juventus come vice Vlahovic.