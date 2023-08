Calciomercato Atalanta, anche la batteria degli esterni è completa

Forse non sarà riconosciuta come la regina del mercato, ma di sicuro l'Atalanta durante questa estate si è rinforzata e non poco. A fromte di una sola cessione davvero importante, Hojlund al Manchester United, che ha portato 75 milioni di euro nelle casse della Dea, sono arrivati giocatori di grande valore come Scamacca, De Ketelaere, Tourè, Bakker, Kolasinac e l'ultimo: Emil Holm.

Calciomercato Atalanta, arriva Holm: esterni al gran completo

La lunghissima trattativa con lo Spezia si è conclusa oggi e vedrà lo svedese arrivare presto a Bergamo per aggregarsi alla squadra di Gasperini. L'esterno classe 2000 è della Dea che ha battuto la concorrenza della Juventus dopo un testa a testa lungo circa due mesi. I dirigenti nerazzurri sono riusciti a strappare il giocatore alle Aquile a condizioni decisamente buone, la spesa iniziale sarà di 2,5 milioni di euro per il prestito a cui aggiungere 8,5 la prossima stagione per il riscatto.

Un colpo importante per Gasperini che adesso ha quattro esterni che possono coprire le fasce per le tre competizioni a cui l'Atalanta è iscritta. Sulla carta Zappacosta è il titolare a destra e Bakker quello a sinistra, ma Holm può insidiare il primo e a Ruggeri fino ad oggi è sempre stata assegnata la maglia fin dal primo minuto.

L'arrivo di Holm sblocca anche le uscite nel ruolo, Soppy è vicinissimo al Torino, mentre Zortea è corteggiato dal Genoa che deve coprire la fascia destra di Gilardino al momento sguarnita.