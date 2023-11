Calciomercato Atalanta, i primi rumors per gennaio

La sosta delle Nazionali è da sempre il momento in cui si inizia a pensare alle mosse di mercato, con il campionato fermo, le società vagliano nomi e alternative a cui andare a caccia durante la sessione invernale.

Calciomercato Atalanta, è caccia a un difensore

In casa Atalanta l'obiettivo principale è quello di regalare a Gasperini un centrale difensivo, tassello che la Dea ha provato a prendere anche a fine estate ma il "no" di Buongiorno ha fatto saltare il banco. La coperta della retroguardia è corta e così si cerca un difesnore forte fisicamente che magari abbia già dimestichezza con la difesa a tre.

Il preferito resta sempre Hien del Verona, già cercato nell'ultima sessione di mercato. Baroni lo schiera nel cuore della sua difesa a tre e lui risponde sempre con buone prestazioni, ma se l'Hellas dovesse sparare sempre alto la trattativa sarebbe complicata, proprio come tre mesi fa. Le alternative non mancano, ma sono tutte piste molto complicate, piace Dragusin che sta rinnovando con il Genoa e non partirà a gennaio, interessa e non poco Bjiol dell'Udinese, ma la quotazione è già sopra i 15 milioni, impossibile far muovere in inverno Lucumì e Beukema del Bologna.

Ederson e Koopmeiners nel mirino delle big

I rumors iniziano anche in uscita, come sempre i gioielli dell'Atalanta fanno gola a tanti. Il Barcellona sta cercando un centrale di centrocampo duttile e nella lista di Xavi sarebbe finito anche Ederson, in grande crescita. Il brasiliano è uno dei calciatori presi in considerazione dal Newcastle, orfano di Tonali, con i magpies che corteggiano anche Koopmeneiners. Difficile comunque pensare che la Dea possa cedere giocatori così importanti a gennaio, anche perché le prestazioni sono ottime e il prezzo sta lievitando, quindi se sarà cessione si aspetterà la prossima estate.

La Fiorentina invece starebbe seguendo Holm, esterno arrivato negli ultimi giorni di mercato e strappato alla Juventus che però ha giocato poco: solo sei presenze e mai più di 45 minuti in campo di fila. L'investimento dei nerazzurri è stato oneroso e quindi bisognerà decidere cosa fare con calma.