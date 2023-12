Cosa farà l'Atalanta nel calciomercato di gennaio

Gennaio si avvicina e così anche il calciomercato di riparazione, le squadre iniziano a fare la lista delle spese e a preparare le valigie di chi ha bisogno di spazio. Così sta facendo anche l'Atalanta che ha due principali obiettivi in entrata: un difensore centrale e un centrocampista.

Calciomercato Atalanta, i possibili acquisti di gennaio 2024

La lacuna nella linea a tre di Gasperini davanti al portiere è datata e non è stata colmata in estate, in più gli infortuni hanno reso la situazione ancora più complicata. Toloi e Palomino continuano a combattere con problemi fisici e per il Gasp la coperta è quasi sempre molto corta. Così i dirigenti sono pronti a tornare alla carica per un centrale che deve avere alcune caratteristiche: giovane età e già abituato alla difesa a tre. Impossibile tornare alla carica per Buongiorno, difficile sembra essere la pista Dragusin, che in Inghilterra già valutano 30 milioni e che il Genoa non vuole cedere prima dell'estate. Potrebbe così tornare di moda Hien del Verona.

Serve anche un centrocampista centrale "puro" ora che Koopmeiners viene stabilmente schierato alle spalle delle punte. Ederson sta dimostrando, anche se con un po' di ritardo, di essere l'ennesimo colpo azzeccato, De Roon è imprescindibile, ma per formare la coppia in mediana ci sono solo loro e il jolly Pasalic, troppo poco per giocarsela su tre fronti. Di nomi ancora non ne circolano ma è probabile che qualcosa si stia già muovendo.