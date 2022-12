Atalanta, Boga, Malinovskyi e Borna Sosa: parte il mercato di gennaio

La sosta per i Mondiali volge al termine e insieme al ritorno della Serie A scatterà anche il calciomercato di gennaio. L'Atalanta si prepara per ripartire e iniziare l'anno in maniera molto diversa da come aveva finito il 2022 con tre sconfitte e la discesa fino al sesto posto in classifica.

Le amichevoli organizzate per non perdere il ritmo durante la rassegna iridata in Qatar hanno dato segnali positivi, dopo il pari con l'Eintracht Francoforte è arrivato il secco 3-0 al Nizza. Le prossime sgambate saranno il 23 dicembre con il Betis e il 29 con l'Az Alkmaar, con il ritorno dei nazionali e il gruppo di nuovo al completo.

Il calciomercato di gennaio dell'Atalanta: le cessioni

La preparazione sul campo non si è praticamente mai interrotta così come le voci di mercato. La priorità della Dea è sfoltire il reparto offensivo per fare cassa e poi andare a caccia dei rinforzi, che potrebbero anche ridursi ad uno, il laterale mancino che manca a Gasperini da inizio anno.

Sul fronte delle cessioni le più probabili al momento sono quelle di Malinovskyi e Boga. L'ucraino ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, ha tanti estimatori e si aspetta solo qualcuno che arrivi con l'offerta giusta per lasciarlo andare. Diverso il discorso legato a Boga che è stato poco utilizzato da Gasperini è ha deluso le aspettative. E'stato pagato 20 milioni, ad oggi nessuno ha intenzione di presentarsi a Bergamo con quella cifra e così si va verso il prestito per rilanciarlo, con Fiorentina e Leicester alla finestra.

Atalanta: un solo acquisto a gennaio?

La cessione di Malinovskyi dovrebbe portare denaro fresco nelle casse dell'Atalanta che potrebbe reinvestire per colmare la vera lacuna della rosa di Gasperini: il laterale sinistro. Il sogno è Borna Sosa, 24 anni, dello Stoccarda che valuta il suo cartellino circa 20 milioni di euro e il prezzo non è salito dopo il Mondiale altalenante con la Croazia. Se davvero dovessero arrivarne 15 da Malinovskyi l'affare potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane.

Il profilo del croato sembra ideale per l'idea di Gasperini, Borna Sosa ha un sinistro educatissimo e in fase offensiva sa essere incisivo, proprio come piace al Gasp, in questa stagione sono già otto gli assist ai compagni, l'anno scorso furono 9 e quello ancora prima 10.