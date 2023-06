Il primo acquisto del mercato dell'Atalanta

In attesa di capire cosa succederà ai gioielli Hojlund, Scalvini e Koopmeiners, nel mirino di tanti grandi club, l'Atalanta passa all'attacco. La Dea infatti sarebbe vicina a piazzare il primo di mercato dell'estate 2023, e il reparto che sarà rinforzato sarà la difesa che rischia di perdere Demiral, nel mirino dell'Inter e poco utilizzato da Gasperini nella seconda metà di stagione.

Hien all'Atalanta, le ultime notizie di calciomercato

Nei prossimi giorni l'Atalanta darà così l'assalto finale a Isak Hien, centrale di oltre un metro e novanta reduce da un'ottima stagione (32 presenze) nel Verona. E proprio con gli scaligeri è in programma un incontro per provare a chiudere una trattativa molto ben impostata. La prima offerta arrivata da Bergamo, di circa otto milioni, è stata considerata bassa, ma basterebbe un piccolo rilancio, in modo da arrivare tra i 10 e 12 milioni, per convincere i veneti a dare il via libera.

Hien è quindi vicino, anche perché tra il giocatore e il club l'intesa è già stata trovata da tempo. La chiusura dell'affare potrebbe arrivare già nella settimana prossima e se così dovesse essere lo svedese potrebbe essere già a disposizione di Gasperini per l'inizio del ritiro dei nerazzurri.

Classe 1999, Hien ha giocato con Vasalund e Djurgarden in patria, poi nel 2022 è passato al Verona per la prima esperienza lontano dalla Svezia che però ha tenuto accesi i radar sul difensore che è entrato nel giro della Nazionale maggiore con cui ha messo a referto sei presenze.