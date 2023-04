Calciomercato Atalanta, anche il Bayern Monaco vuole Hojlund

Vent'anni anni, 12 gol solo nel 2023 contando anche i cinque nella nazionale maggiore danese e tanti occhi addosso. Rasmus Hojlund è l'ultimo gioiello pescato dall'Atalanta che l'anno scorso lo ha pagato ben 17 milioni, puntando forte su questo centravanti che dopo i primi mesi di ambientamento ha fatto esplodere tutto il suo talento. Tante reti, in tutti i modi, tanto lavoro per la squadra con quel fisico già sviluppato e una tecnica che a quell'età non è da tutti. Così Hojlund ha strappato il posto a Zapata e adesso, da titolare della Dea, punta uno dei quattro posti che vale la prossima Champions League.

Calciomercato Atalanta, le ultime notizie su Hojlund

Le prestazioni, il talento e la giovane età stanno facendo di Hojlund un pezzo pregiato del prossimo calciomercato. In tanti lo seguono e l'Atalanta, che ha i bilanci in ordine e non ha nessun fretta di cederlo, ascolterà le eventuali proposte sedendodi al tavolo solo di chi vorrà, e potrà, offrire una cifra dai 40 milioni in su, che vorebbe dire aver raddoppiatto il valore del cartellino nel giro di soli dodici mesi.

L'ultima iscritta alla corsa sembra essere il Bayern Monaco, che stasera proverà a compiere l'impresa di recuperare tre gol al Manchester City in Champions League. I bavaresi sono orfani da tempo di Lewandowski che non è ancora stato sosituito a dovere e vanno cercando da tempo un attaccante con quelle caratteristiche: gran fisico, capace di reggere il peso del reparto da solo e con tanti gol nelle gambe.

I nomi accostati ai campioni di Germania sono principalmente tre: Osimhen, con il Napoli che sembra intenzionato a chiedere più di cento milioni, Kolo Muani e infine Harry Kane su cui però ci sono anche le big di Premier League. I dirigenti bavaresi stanno scandagliando anche altre opzione e sul taccuino è finito Rasmus Hojlund che sta facendo innamorare tutti, a Bergamo e non solo a quanto pare.