Calciomercato Atalanta, Manchester United all'assalto di Hojlund

L'ultimo gioiello di casa Atalanta si chiama Rasmus Hojlund, ha solo 20 anni e in questa stagione ha messo a referto nove gol con la Dea di cui è diventato titolare dopo un periodo di assestamento a inizio stagione. Ha dimostrato di avere talento, fisico, propensione al gol e grandi margini di miglioramento e soprattutto ha dimostrato che aver speso per lui 17 milioni di euro è stato un rischio calcolato.

Calciomercato Atalanta, le ultime su Hojlund

Il suo 2023 è stato da favola con cinque gol anche nella Nazionale maggiore danese e così le sirene di mercato hanno iniziato a cantare, dall'Italia con Napoli e Milan a guardare da vicino i miglioramenti del talento della Dea, e dall'estero dove è il Manchester Unite al momento la squadra più interessata. Ten Hag da tempo va a caccia di un centravanti "puro", di un uomo che possa reggere il peso del reparto da solo e possa finalizzare la gran mole di lavoro dei trequartisti alle sue spalle.

Secondo i rumors che arrivano dall'Inghilterra dopo aver vagliato alcune piste, Thuram e Osimhen per esempio, i Red Devils hanno deciso che è Hojlund il candidato principale e per questo avrebbero mosso i primi passi con l'Atalanta. Cedere un giocatore di questo calibro dopo un solo anno non sarebbe il progetto principale dei nerazzurri che però non hanno chiuso la porta, ascolteranno l'offerta in arrivo dalla Premier League e potrebbero dare il via libera nel caso in cui si arrivasse a toccare 60 milioni di euro.

Se la cifra dovesse essere questa con Hojlund la Dea avrebbe incassato dopo una sola stagione oltre 40 milioni netti, soldi che potrebbero essere reinvestiti sul mercato alla ricerca di un degno sostituto, forse due visto che anche Zapata è in bilico a causa dei continui problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per buona parte di questa stagione.